Beş yılda altı bin mısralık şiir: ‘Rabia’yı temsilen dört başlık var, Erdoğan’a vermek istiyorum

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde teknisyen olarak görev yapan Nurettin Başyiğit, beş yılda altı bin mısralık şiir yazdı. Başyiğit, ‘Rabia’yı temsilen dört ana başlıkta yazdığı şiirini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini söyledi.

Başyiğit, 2013 yılında ‘Bir candır, cennettir benim ülkem’ başlığıyla şiir kaleme almaya başladı. Şiirini 15 kiloluk 200 metrelik naylon broşüre yazan Başyiğit, her kıtanın kenarına Türk bayrağı ekleyen Başyiğit, “2013’te, Ramazan ayının ilk gününde başladım. Şiirlerimin arasında farklı bir şiir eklemek için ‘Ne yapayım?’ düşüncesiyle böyle bir isim verdim. Gelişmeler oldukça 15 Temmuz ve ondan sonraki gelişme süreçlerini işledim. Dört ana başlık olarak yazdım şiiri. ‘Rabia’mızı temsilen. Birincisi Cumhuriyet tarihimiz ve ondan öncesi. İkincisi orta kısım illerimizin tanıtımı. Üçüncü kısım 15 Temmuz süreci. Dördüncü kısmı da Recep Tayyip Erdoğan’la 16 yıllık bir Türkiye’nin aldığın yolu özetledim. Tek isteğim bu şiiri hayranı olduğum Cumhurbaşkanımıza verebilmek” diye konuştu.

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Başyiğit’in şiiri 200 metrelik rulo halinde ve 15 kilo ağırlığında.