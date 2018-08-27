Beş yılda 79 konuttan sonra: Arap turistler Ordu’da ilk kez fındık bahçesi satın aldı

Ordu’ya Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler, çok beğendikleri bölgeden konut ve gayrimenkulden sonra 11 dönüm fındık bahçesi de satın aldı.

Kentin 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası, bin 500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası’nı yoğun olarak ziyaret eden Arap turistler, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinden de konut satın aldı. Geçen yıl 39 Arap turist Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçesinden konut satın aldı. Son beş yılda Arap turistlerin Ordu’dan 79 konut satın aldığı belirtildi.

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Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarına göre, mart ayında bir Arap işadamının yaklaşık 11 dönüm fındık bahçesi satın aldığı belirtildi. İlk kez fındık bahçesi alan Arap turistlerin, çerezlik fındık yetiştireceği ve bahçeyi de konut yatırımı için kullanacağı öğrenildi.