Son beş yılda 3 bin 804 basın kartı iptal edildi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ağustos ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği yazılı soru önergesiyle ‘basın kartı iptalleri’ konusunu Meclis’e taşımıştı.

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Gürer’in “Kamuoyuna yansıdığı biçimiyle basın kartında bir ambargo listesi hazırlandığı doğru mudur?” sorusunu yanıtlayan Oktay “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda ‘basın kartı onaylanmayacak basın mensupları ve kuruluşlar’ şeklinde bir liste bulunmamaktadır” dedi.

Basın kartı iptal işlemlerinin Basın Kartı Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesi çerçevesinde yapıldığını ifade eden Oktay şöyle devam etti: “Mezkûr yönetmeliğinin 29’uncu maddesinde belirtilen, işten ayrılma, unvan değişikliği, basın kartının yıpranması veya zayi olması gibi nedenlerle 2015 yılında 863, 2016 yılında 927, 2017 yılında 590, 2018 yılında 709 ve 2019 yılında (ocak-eylül) 715 basın kartı iptali yapılmıştır.”

Yönetmelik 14 kez değiştirildi

Cevap üzerine konuşan Gürer, sarı basın kartı yönetmenliğinin 1947’den bu yana 14 kez değiştirildiğini belirterek şunları söyledi: “Demokrasilerde basın bağımsız ve özgür yayın yapar. Basın özgürlüğü; serbestçe haber, fikir ve düşünceleri, çoğaltıcı araçlarla, açıklayabilme olarak tanımlanır. Basında temel olan bilgi ve düşünceleri serbest olarak toplayıp, yorum ve eleştiri yapabilmektir. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınlarda çalışanlar ile haber ajanslarında bulunanlar için bir tanıtım kartı olan basın kartındaki son düzenleme, iktidarın belirleyiciliğini içermektedir. Buna rağmen yasal şartlara uygun yayın sağlayan ve kamuoyunda yer bulan yayın kuruluşu çalışanları için bir engelleme olması düşünülmemelidir.”