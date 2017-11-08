Beş yıl sonra: ‘Bu komployu kuranlar cezaevine girecek’ diyen Ahmet Şık’a beraat

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık, 2012’de Oda TV davası kapsamında tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi’nden çıkarken söylediği “Bu komployu kuranlar cezaevine girecek” sözleri nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Şık’ın avukatı Can Atalay katıldı.

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Atalay, duruşmada, “Şikayetçi olanların tümü ya tutuklu ya da firari durumdadır. Soruşturmayı yürüten polisler ve savcılar ile kovuşturma yapan herkes yönünden suç duyurusunda bulunuldu. Doğrudan beraat kararı verilmesi gerekmektedir” dedi.

Mahkeme, Şık’ın üzerine atılı kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden her iki suçtan ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Şık ne demişti?

Bir yılı aşkın cezaevinde kalan Şık’ın tahliye olduktan sonra ilk sözleri şöyleydi: “Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcı ve hakimler bu cezaevine girecek. Burada ant içiyorum. Onlar buraya girdiğinde bu ülkeye adalet gelecek. O cemaat bağlantılı, o çete bağlantılı adamlar buraya girecek. Bakın çok net söylüyorum. Burada cemaatçi olan herkesi suçlamıyorum. Cemaatçi olup da bir çete faaliyeti gibi çalışan bürokratlardır, adamlardır bu işin sorumluları. Ama siyaseten sorumlusu da AKP hükümetidir. Bunlara cevaz verdiği için, sesini çıkarmadığı için. Ama herkes şunu bilsin; bunca baskı ve zulümden, o iktidarın korktuğu, bizim de özlemini duyduğumuz ve mücadelesini sürdürdüğümüz bir hayat çıkacak.”