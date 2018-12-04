Beş yıl sonra: Bir haftada 120 kişiye Gezi davası

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili son bir haftada 120 kişiye altı ayrı dava açıldı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre davalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından açıldı.

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Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Taksim Dayanışması’ndan avukat Can Atalay, TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube yöneticilerinden mimar Mücella Yapıcı ifadeye çağrılmıştı.

İddianameden: Eylemciler silah kullanmadı

Aynı hafta Ankara’da 63 kişi hakkında da ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından iddianame düzenlendi.

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Göstericilerin eylemler sırasında silah veya silah sayılabilecek diğer eşyaları kullanmadığı belirtilen iddianamede, suç tarihi olarak 2 Haziran 2013 gösterildi.

İddianamede eylemlerin kısa süre içinde kitleselleştiği, göstericilerin uyarıya rağmen dağılmadıkları ve güvenlik güçlerine karşı cebir kullanarak direndikleri kaydedildi.

Yaklaşık 600 kişi hakkında Gezi soruşturması sürüyor.