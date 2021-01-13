Beş yıl önceki böbrek ameliyatında unutulan kateter teli ve taş operasyonla çıkarıldı

Aydın’da yaşayan Hüseyin Yıldırım’ın beş yıl önceki böbrek ameliyatı sırasında vücudunda unutulan kateter teli ile ucundaki taş kitlesi operasyonla çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kuyucak ilçesinde oturan 63 yaşındaki Yıldırım, idrar yaparken yanma şikayetiyle Nazilli’deki özel hastaneye başvurdu.

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Yıldırım’ın vücudunda 28 santimetrelik kateter teli ve bunun ucunda oluşan 5 santimetre çapında taş kitlesi tespit edildi. Tel ve taş yaklaşık iki saat süren operasyonla çıkarıldı.

Üroloji uzmanı Op. Dr. Göksel Ayköse, başka bir hastanede yapılan böbrek ameliyatı sırasında hastanın vücuduna kateter teli yerleştirildiğini öğrendiklerini belirterek, “Kateterin olağan tedavi sürecinde bir ay sonra sökülmesi gerekiyor. 18 yıllık hekimim, ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum” dedi.

Ayköse şunları söyledi: “Zamanla kateterler idrardaki maddeleri kendi bünyelerine alarak taş haline gelir. Bu tip durumlarda açık cerrahi tedavisi daha güvenlidir. Mesaneyi açarak hem taşı hem de eş zamanlı olarak kateterin tamamını çıkardık. Hastamızı iki gün misafir ettikten sonra evine uğurladık. Şu an sağlıklı, idrarla ilgili bir sorunu kalmadı.”

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Yıldırım ise vücuduna kateter takıldığını hatırlamadığını belirterek, “İçimde bu kadar büyük bir taşın varlığından haberdar olmamam çok ilginç. Ağrı veya acı hissetmedim, sadece idrar yanması şikayetim vardı. Doktor durumu izah edince çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.