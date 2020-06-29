Beş yaşındaki Efe’yi zırhlı araçla ezerek ölümüne sebep olan polise 2 yıl 9 ay hapis

Sürücüsü olduğu zırhlı araçla beş yaşındaki Efe Tektekin’i ezerek ölümüne neden olan polis memurunun iki yıl dokuz ay hapis cezası, 24 ay da uzun süreli durdurma cezası aldığı belirtildi.

Fotoğraf: MA

Diyarbakır Bağlar ilçesinde 11 Eylül 2019’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan beş yaşındaki Efe Tektekin’e, sürücüsü olduğu zırhlı araçla çarparak ölümüne sebep olan polis memuru İ.A. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan Diyarbakır 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmış, ancak İ.A. ‘halen görevde olduğunu’ söylemişti.

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İ.A.’nın aldığı ceza, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği soru önergesine verilen cevapla ortaya çıktı.

Tanrıkulu, Efe Tektekin ve 6 Haziran 2018’de TOMA’nın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen 85 yaşındaki dedesi Mehmet Tektekin’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi. Önergede İçişleri Bakanlığı’nın bu konuya ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı soruldu.

2002-2019 arasında kaç kişi?

Tanrıkulu önergede, 2002-2019 yılları arasında zırhlı araç çarpması sonucu kaç kişinin yaşamını yitirdiğini ve bu can kayıpları hakkında kaç kişiye ne tür yasal işlem yapıldığını da sordu.

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Önergeye yanıt Emniyet Genel Müdürlüğü’nden geldi. Yanıtta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası yer aldı.

Yanıt şöyle:

“Soru önergesinde bahsi geçen olayla ilgili kazaya sebebiyet veren görevli memura; adli yönden Diyarbakır 8’inci Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/537 esas numaralı kararı ile 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası; idari yönden ise Diyarbakır İl Polis Disiplin Kurulunun 20.12.2019 tarih ve 507 nolu karan ile 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası verilmiştir.“