Beş yaşındaki Efe’yi ezerek ölümüne sebep olan polis hala zırhlı araç kullanıyor

Sürücüsü olduğu zırhlı araçla beş yaşındaki Efe Tektekin’i ezerek ölümüne neden olan polis memuru İ.A., araçta kamera sisteminin bozuk olduğunu ileri sürerek, “Biz devlet adına görev yapıyoruz, önce kendi güvenliğimizi alırız, hızım 25 kilometreydi” dedi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde 11 Eylül 2019’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan beş yaşındaki Efe Tektekin’e, sürücüsü olduğu zırhlı araçla çarparak ölümüne sebep olan polis memuru İ.A. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

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Baro başkanı: Son 10 yılda zırhlı araç çarpması sonucu 36 kişi öldü

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Çocuk Hakları Merkezi adına avukatların duruşmaya katıldığını belirterek, son 10 yılda meydana gelen zırhlı araç çarpması sonucu 36 yurttaşın yaşamını yitirdiğini kaydetti. Olayın basit trafik kazası olarak değil, ihmaller sonucu oluştuğunu düşündüklerini dile getiren Aydın, davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Tektekin ailesinin avukatı Sedat Çınar ise dosya özelinde ve suç kapsamında değerlendirildiğinde suçun ‘taksirle’ değil ‘olası kastla’ işlendiğini, bu yüzden görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti. Hakim, görevsizlik talebinin reddine karar verdi.

Duruşmada savunma yapan İ.A. şöyle konuştu: “Zırhlı araç yere 51 santim, sağ kapının bulunduğu yer 151 santim yerden yüksek, Efe ise 110 santim. Bu bilgiler ışığında benim çocuğu canlı olarak göremem mümkün değil. Sadece üzgünüm.”

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Baro Başkanı Cihan Aydın’ın “Hala görevde misiniz?” şeklindeki sorusunu sanık, “Evet. 2017 yılından beri zırhlı araç kullanıyorum” diye cevapladı. Duruşma 27 Nisan’a ertelendi.

Bilirkişi raporu ‘yolu yeterince kontrol etmeyen’ beş yaşındaki Efe’yi asli kusurlu saymıştı

Efe olay sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda ‘asli kusurlu’ olarak yer almıştı. Raporda, Efe’nin ebeveynleri olmadan koşarak yolu karşıdan karşıya geçerken, yolu yeterince kontrol etmediği, aracın uzaklık ve hızını gözetmediği ve geçmekte olan araca ilk geçiş hakkı vermediği için kusurlu olduğu kanaatine yer verilmişti. Polis memuru İ.A. ise ‘tali kusurlu’ bulunmuştu.

Efe’nin dedesi Mehmet Tektekin de yine aynı cadde üzerinde 6 Haziran 2018 günü TOMA çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.