Beş yaşındaki çocuk, silahla oynarken aynı yaştaki arkadaşını vurdu

ABD’nin Georgia eyaletinde, beş yaşındaki bir çocuk yatağın altında buldukları silahla oynarken kazayla aynı yaştaki arkadaşını vurdu. Vurulan kız çocuğu hayatını kaybetti.
Polis, Lithonia kentindeki bir evde Jada Willingham adlı kız çocuğunun, yatak odasında buldukları silahla oynarken arkadaşı tarafından vurulduğunu açıkladı.
Açıklamada, çocuklara bakan ve birinin büyükannesi olan 68 yaşındaki kadının silah sesi duyunca odaya gittiği, yüzünden vurulan Willingham’ı kanlar içinde bulduğu, çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Polis, ayrıca, silahın Willingham’ı vuran arkadaşının orduda görevli annesine ait olduğu ve olayla ilgili bir yetişkinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.