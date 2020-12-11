Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beş yaşındaki çocuk, silahla oynarken aynı yaştaki arkadaşını vurdu

ABD’nin Georgia eyaletinde, beş yaşındaki bir çocuk yatağın altında buldukları silahla oynarken kazayla aynı yaştaki arkadaşını vurdu. Vurulan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: ABC (temsili)

Polis, Lithonia kentindeki bir evde Jada Willingham adlı kız çocuğunun, yatak odasında buldukları silahla oynarken arkadaşı tarafından vurulduğunu açıkladı.

Reklam

Açıklamada, çocuklara bakan ve birinin büyükannesi olan 68 yaşındaki kadının silah sesi duyunca odaya gittiği, yüzünden vurulan Willingham’ı kanlar içinde bulduğu, çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, ayrıca, silahın Willingham’ı vuran arkadaşının orduda görevli annesine ait olduğu ve olayla ilgili bir yetişkinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.

SON HABERLER

Üzgünüm Leyla!

‘9 kere Leyla’ filmi hak etmediği yergilerle yerden yere vurulduğu için üzgünüm.

Tiyatrolarla ‘dayanışma’ vakti, buyurun hep birlikte…

‘Ödeneksiz tiyatrolara’ yönelik bu yazı, bir ‘dayanışma çağrısı’ ve ‘oyuna davettir’. Yazının içinde hiç gereği yokken ‘gökkuşağı’ fotoğrafı kullanacağım için, başlarken ‘+18’ uyarısı ekledim. Ola ki gençten birileri okuyacaksa renklerden etkilenip yaşamının altüst olmasını istemem. Bundan sonra da bazı yazılarımda karşınıza gökkuşağındaki renler çıkabilir, söylemedi demeyin. Sizler de kendinize mukayyet olun ve yazıdaki fotoğrafa uzun süre bakmayın; ‘yarışmacı otoriter’ (!) rejimlerde, bir araya gelmiş renkler umulmadık tehlikelere yol açabilir. Allah cümlemize önce akıl fikir nasip etsin, sonra da nasip ettiğini korusun!