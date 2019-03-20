Beş yaşındaki çocuk kayboldu, bir gün boyunca çölde tek başına kaldı

Arjantin’in batısında ailesiyle çıktığı seyahat sırasında çölde kaybolan beş yaşındaki çocuk 24 saat içinde kurtarıldı. Çölde tek başına bir gün geçiren çocuk hastanede sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

fotoğraf: Facebook

BBC’deki habere göre Benjamín Sánchez adlı çocuk polis, arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerden oluşan bine yakın kişinin saatlerce araması sonucunda bulundu. Çimen yiyerek açlığını giderdiğini ve çok korktuğunu belirten Sánchez yaşadıklarını şöyle anlattı: “Annem beni takip ediyordu sonra koşmaya başladım. Başta annemin sesini duyuyordum sonra kaybolduğumu fark ettim. ‘Anne’ diye seslendim ama beni duymuyordu. Gece soğuktu bir kayaya yaslanarak uyumaya çalıştım. Beni bulduklarında anneme kavuştuğum için çok sevindim.”

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Sánchez’in helikopterle götürüldüğü San Juan kentindeki hastanede onu ziyaret eden vali Sergio Uñac, “Pumaların gezdiği bir bölgede yalnız başına kalmış. Bir şey olmaması çok sevindirici” dedi.