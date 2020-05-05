Beş yaşındaki çocuk direksiyon başında yakalandı; polise ‘Lamborghini almaya gidiyorum’ dedi

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan beş yaşındaki çocuk polis tarafından direksiyon başında yakalandı. Polis, aracı durdurup nereye gittiğini sorduğunda, kendisine Lamborghini almaya gittiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Ogden kentinde yaşayan, adı açıklanmayan çocuğun anne-babasının aracını kaçırıp yola çıktığı belirtildi.

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Polisin açıklamasına göre çocuk aracı durduran memurlara, California eyaletine kendisine Lamborghini almaya gittiğini söyledi. Çocuğun annesine, “Bana Lamborghini al” dediği, onun bu talebi reddetmesi üzerine annesiyle tartışıp “O almazsa ben alırım” diyerek yola çıktığı belirtildi.

Twitter hesabından, çocuğun cüzdanında sadece 3 dolar (21 lira) olduğunu yazan polis teşkilatı, anne-babasına teslim edildiğini duyurdu.