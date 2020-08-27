Beş yaşındaki çocuk, annesini baygın görünce oyuncak ambulansın üstündeki numarayı aradı

Britanya’da yaşayan beş yaşındaki çocuk annesi şeker komasına girince oyuncak ambulansının üstünde gördüğü 112 numarasını arayarak sağlık görevlilerini çağırmayı başardı.

Fotoğraf: SWNS

Birmingham kentindeki Shropshire’da yaşayan Josh Chapman annesini bilinci kapalı şekilde yerde yatar vaziyette bulduğunda çok akıllıca bir hareket yaparak, oyuncak ambulansının yanında yazan numarayı aradı.

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Küçük çocuk operatöre annesinin iyi olmadığını anlattı.

John görevlilerin evlerinin yerini tespit edebilecekleri süre kadar hatta kaldı. Böylece acil müdahale ekipleri John ve annesine ulaşarak müdahale edebildi.

Fotoğraf: West Mercia polis departmanı

Yerel polis West Mercia’nın müdürü “Çok cesur, ileride harika bir polis olur” dediği küçük John’u polis karakolunda özel bir tura davet etti.