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Yaramazlara biraz batar!

Beş yaşındaki çocuğu AVM’nin balkonundan attı

ABD’de, Minnesota eyaletinin Bloomington kentinde yaşayan bir adam, beş yaşındaki bir çocuğu bir alışveriş merkezinin ikinci katının balkonundan attığı gerekçesiyle tutuklandı. Kimliği açıklanmayan çocuk ağır yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Görgü şahitlerinin bazılarının çocuğu ittiğini, bazılarının ise attığını söylediği 24 yaşındaki Emmanuel Deshawn Aranda’nın cinayete teşebbüsle yargılanacağı açıklandı.

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Polis açıklamasında Aranda’nın alışveriş merkezine yakın bir yerde yaşadığı ancak iki kat aşağı düşen çocuğu veya ailesini tanımadığı belirtildi.

İhbar üzerine ekipler alışveriş merkezine gittiğinde Aranda kaçmıştı ancak yakın bir yerde yakalanıp tutuklandı” denilen açıklamada, ilk yardım uygulanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

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