Beş ve altı yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Aksaray’da boşanma aşamasında olduğu eşi H. B. tarafından beş ve altı yaşlarındaki kızı ve oğlunun gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 23 yaşındaki S. B. yaşamını yitirdi.

H. B., saat 15:30 sıralarında Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki evlerinde, eşiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine onu bıçakladı. Çiftin iki çocuğu o anlara şahit oldu.

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Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle yaralanan S. B. kanlar içinde yere yığıldı. H. B. evden kaçarken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan S. B. sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

S. B.’nin cansız bedeni otopsi için Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İki çocuğu, yakınlarınca sakinleştirilip evden uzaklaştırıldı.

Polis, H. B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.