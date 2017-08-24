Her beş üniversiteliden biri zamanında kredi borcunu ödeyemedi

Bakanlığın verileri, her beş üniversiteliden birinin zamanında kredi borucu ödeyemediğini ortaya koydu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yaptığı başvuruya Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

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Buna göre öğrenim kredisi alan 1 milyon 156 bin 832 öğrencinin borcu 13 milyar 158 milyon 657 bin 537 lira.

Katkı kredisi kullanan 388 bin 225 öğrencininse 328 milyon 461 bin 217 lira borcu var.

Öğrencilerin borçları

Ancak borç ödeme açısından durum öğrenciler için pek parlak değil.

Bakanlık, ödenmeyen borçların tahlisi için Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen borçlu sayısı ve tutarını paylaştı.

Buna göre öğrenim kredisi alıp ödeyemeyen 239 bin 97 öğrencinin 2 milyar 77 milyon 61 bin 552 lira, katkı kredisi alan 106 bin 185 öğrencinin de 18 milyon 166 bin 950 lira devlete borcu var.