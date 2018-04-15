Beş üniversiteli trafik kazasında hayatını kaybetti

Nevşehir’de beş Kapadokya Üniversitesi öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Nevşehir- Ürgüp karayolunun Uçhisar kavşağında meydana geldi. 22 yaşındaki Tugay İçöz yönetimindeki otomobil, yol kenarında seyyar satıcıdan kokoreç almak için duran İ.B.’nin kamyonetine çarptı.
Araçta bulunan Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Tugay İçöz, 19 yaşındaki Salim Burak İçöz, 24 yaşındaki Tarık Öztürk, 21 yaşındaki Gamze Aktoprak ve 22 yaşındaki Gülbahar Pektaş yaşamını yitirdi.
Kaza mahalinde ikinci bir kaza meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 51 KH 644 plakalı otomobil, kaza nedeniyle duran 50 EC 090 plakalı araca çarptı. Araçlarda bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 5 üniversitelinin cesetleri de aynı hastanenin morguna konuldu.
Yapılan otopsinin ardından gençlerden üçünün cenazesi memleketleri Yozgat’a, birinin Mersin’e, diğerinin ise Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gönderildiği belirtildi.
Uçhisar Belediyesinin kazanın yaşanmasına neden olduğu belirtilen, restoran haline getirdiği midibüste satış yapan Yüksel ismindeki kokoreççinin, yol kenarında durup satış yapmasını yasakladığı ifade edildi. Kokoreççinin ise bu nedenle BİMER aracılığıyla Uçhisar Belediyesi’ni şikayet ettiği kaydedildi.