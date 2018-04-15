Beş üniversiteli trafik kazasında hayatını kaybetti

Avrupa Komisyonu’nun 17 Nisan’da açıklayacağı Türkiye raporunun taslağına ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Taslaktan sızan haberlere göre bir yandan Türkiye’nin OHAL uygulanma şekli gibi kriterler nedeniyle AB üyelik perspektifinden uzaklaştığı belirtilirken diğer yandan FETÖ’nün bir terör örgütü olarak ilk kez kayda geçtiği de öne sürüldü.