Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beş üniversiteli trafik kazasında hayatını kaybetti

Share65
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 65

Nevşehir’de beş Kapadokya Üniversitesi öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Gülbahar Pektaş. Fotoğraflar: DHA

Kaza, dün gece Nevşehir- Ürgüp karayolunun Uçhisar kavşağında meydana geldi. 22 yaşındaki Tugay İçöz yönetimindeki otomobil, yol kenarında seyyar satıcıdan kokoreç almak için duran İ.B.’nin kamyonetine çarptı.

Reklam

Gamze Aktoprak

 

Araçta bulunan Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Tugay İçöz, 19 yaşındaki Salim Burak İçöz, 24 yaşındaki Tarık Öztürk, 21 yaşındaki Gamze Aktoprak ve 22 yaşındaki Gülbahar Pektaş yaşamını yitirdi.

Salim Burak İçöz.

Kaza mahalinde ikinci bir kaza meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 51 KH 644 plakalı otomobil, kaza nedeniyle duran 50 EC 090 plakalı araca çarptı. Araçlarda bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 5 üniversitelinin cesetleri de aynı hastanenin morguna konuldu.

Reklam

Tarık Öztürk

 

Yapılan otopsinin ardından gençlerden üçünün cenazesi memleketleri Yozgat’a, birinin Mersin’e, diğerinin ise Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gönderildiği belirtildi.

Tugay İçöz

Uçhisar Belediyesinin kazanın yaşanmasına neden olduğu belirtilen, restoran haline getirdiği midibüste satış yapan Yüksel ismindeki kokoreççinin, yol kenarında durup satış yapmasını yasakladığı ifade edildi. Kokoreççinin ise bu nedenle BİMER aracılığıyla Uçhisar Belediyesi’ni şikayet ettiği kaydedildi.

Kazanın olduğu yer.

 


Share65
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 65

SON HABERLER

Türkiye, sentetik uyuşturucu ölümlerinde Avrupa’da bir numara

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılığı İzleme Merkezi’ne (EMCDDA) göre Türkiye, sentetik uyuşturucular nedeniyle yaşanan ölümlerde Avrupa’da ilk sırada. Geçen yıl Türkiye’de 580 kişi, ucuz ve kolay temin edilebilen Bonzai adlı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...