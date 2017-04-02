Beş sezon önce Süper Lig’deydi: Orduspor kuruluşunun 50’nci yılında amatör kümeye düştü 

Spor Toto 3’üncü Lig’de mücadele eden Orduspor, Denizli Futbol Akademispor’a deplasmanda 2-1 yenilerek bitime dört hafta kala matematiksel olarak ligde kalma şansını yitirdi.

Kuruluşunun 50’nci yılında amatör kümeye düşen mor beyazlı ekip, bundan sadece beş yıl önce Süper Lig’de mücadele ediyordu.

2011/12 sezonunda Arjantinli teknik direktör Hector Cuper’i takımın başına getiren ve o sezon Süper Lig’de başarılı bir performans gösteren Orduspor, 2012/13 sezonunda 1’inci Lig’e düşmüştü.

İki sezon 1’nci Lig’de, bir sezon da 2’nci Lig’de mücadele eden Orduspor, Süper Lig’de oynadığı dönemde transfer ettiği yerli ve yabancı futbolculara olan borçları nedeniyle eksi dokuz puan cezasıyla başladığı 3’üncü Lig’deki ilk sezonunda da tutunamadı.