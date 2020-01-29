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Yaramazlara biraz batar!

Beş partiden Trump’ın ‘Yüzyılın Planı’na ortak kınama

Meclis’te grubu bulunan beş parti, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Yüzyılın Planı’na karşı ortak bildiri yayınladı.

Fotoğraf: DHA

Trump’ın dün yanına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu da alarak açıkladığı planda Kudüs ‘İsrail’in başkenti’ olarak anılmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, plana ilişkin “Bin kere hayır” demişti.

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AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, Trump’ın açıkladığı plana ortak bildiri yayınlayarak karşı çıktı.

Meclis Genel Kurulu’nda da okunan bildiride ABD yönetiminin ihtilafın iki tarafından biri olan Filistin’i tümüyle dışlayan, tek yanlı, hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hazırladığı görülen planın, Birleşmiş Milletler kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine tamamen aykırı olduğu bildirildi.

Planın, taraflar arasında müzakere zemini sağlamaktan ziyade, İsrail’in derinleştirerek sürdürdüğü işgale uluslararası meşruiyet kazandırmayı ve bunu Filistin tarafına dayatmayı amaçladığına dikkat çekildi.

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Bildiride şöyle dendi: “Yapılmak istenen, işgal sürecini, ilhaka çevirmektir. Tüm Ortadoğu’nun barış, güvenlik ve istikrarını doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konunun iç politika malzemesi yapılarak, Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayılması ve uluslararası hukukun ve adaletin yok sayılması üzüntü ve ibret vericidir. Kudüs’ün statüsü, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı ve yasadışı yerleşimler gibi, en temel problem alanlarında bugüne kadar izlediği politikalarla Filistin tarafının güvenini kaybetmiş bulunan ABD yönetiminin sözde barış planı ölü doğmuştur. İki devletli çözüm vizyonunu yok sayan ve ilgili BM kararları başta olmak üzere uluslararası hukukun temel kurallarının ihlali anlamına gelen öneriler içeren bu girişimin, uluslararası toplum nezdinde kabul görme ihtimali de bulunmamaktadır.

Bu vesileyle, İsrail-Filistin meselesinin çözümünün, ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin devletinin vücut bulmasıyla  mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini gözetmeyen, Filistin devletinin ve halkının kabul etmediği hiçbir girişimi desteklemeyecek, uluslararası toplumun vicdan ve sorumluluk sahibi üyeleriyle birlik ve dayanışma içinde, zulüm dayatma ve işgale karşı Filistin halkının meşru haklarını tüm platformlarda savunmaya devam edecektir. TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak yukarıda sıraladığımız görüşler temelinde İsrail-Filistin ihtilafına yönelik olarak ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış, özünde istikrarsızlık ve çatışma mahiyetindeki planını yok sayıyor ve esefle kınıyoruz.”

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