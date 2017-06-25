Beş olayla yargıda ‘Yakala-bırak-tutukla-bırak’ dönemi

Türkiye’de özellikle de son bir yılda, kamuoyunda infial yaratan olaylarda yargının tavrı, adalet sisteminde yeni bir dönemin yaşandığı izlenimi veriyor: ‘Yakala-bırak-tutukla-bırak’.

Bilhassa cinsel saldırı haberlerinde örnekleri çoğalan vakalarda, failler büyük tepki çeken suçlara rağmen mahkemelerce çoğunlukla serbest bırakıldı, savcılık itirazlarıyla yeniden yakalanıp tutuklandı.

DHA’dan Yüksel Koç’un derlediği, adalette ‘Yakala-bırak-tutukla-bırak’ diye özetlenebilecek beş olayın örnekleri şöyle:

Örnek 1: 24 Mayıs 2016, otobüste mastürbasyon

24 Mayıs 2016’da Topçular’dan Eskihisar’a feribotla giden Muğla-İstanbul seferini yapan Metro Turizm şirketinin otobüsünün muavini Gökhan G., otobüste bir kadın yolcuya bakarak mastürbasyon yaptı.

Gökhan G.’nin spermleri, uyumakta olan C.D.’nin yüzüne sıçradı. Şikayet edilen Gökhan.G., aynı gün Eskihisar’da gözaltına alındı. Sorgusunda suçlamayı reddeden Gökhan G., şikayetçinin üzerine su döküldüğünü öne sürdü.

Gökhan G., Gebze’de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sosyal medya aracılığıyla öğrenilen olay büyük tepki çekti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Gökhan G.’nin salıverilmesine itiraz etti. İki gün sonra tekrar gözaltına alınan Gökhan G., ‘hayasızca hareket’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Gökhan G., 14 Temmuz tarihinde yapılan karar duruşmasında da, ‘cinsel saldırı’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Örnek 2: 12 EYLÜL 2016, şort giyen kadına tekmeli saldırı

Çekmeköy’de 12 Eylül 2016 tarihinde Ayşegül Terzi, belediye otobüsünde şort giydiği gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu’nun tekmeli saldırısına uğradı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu, önce sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bir kez daha failin serbest kalması büyük tepkiye yol açtı.

Savcılığın itirazıyla Abdullah Çakıroğlu, bu kez çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Abdullah Çakıroğlu hakkında, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Hakaret’ suçlarından toplam iki yıl yedi aydan dokuz yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ancak Çakıroğlu, daha ilk duruşmada tahliye edildi. Savcılık, Çakıroğlu’nun tahliye kararına yeniden itiraz etti.

Bir alınıp bir bırakılan Çakıroğlu, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Ancak bu kez itiraz, Çakıroğlu’nun avukatından geldi. Çakıroğlu, mahkemece ‘oy birliğiyle’ serbest bırakıldı.

Tahliye gerekçeleri arasında sanığın yargılandığı cezanın alt ve üst sınırı gösterildi. O dönem saldırıya uğrayan Terzi, Çakıroğlu’nun serbest kalmasından ötürü kendini güvende hissetmediğini söylemişti.

Örnek 3: 20 Şubat 2017, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne kundaklama

Kadıköy’de 20 Şubat 2017 gecesi Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni (MSGM) kundaklayan Mehmet Ali Aligül, 22 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alındı. Sorgusunda Müjdat Gezen’in Abdülhamit Han’ın torununa hakaret ettiğini, buna tepki olarak olayı yaptığını söyledi.

Savcılık tutuklama talep ederken mahkeme suçunu itiraf eden Alagül’ü adli kontrol tedbiri uygulayarak Alagül’ü serbest bıraktı.

Savcılık serbest kalmaya itiraz etmesine rağmen mahkeme tahliye kararında direndi. Bunun üzerine savcılığın itirazı üst mahkemeye gitti. Üst mahkeme Alagül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bir gün önce adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan Alagül, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alagül hakkında, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten yangın çıkarma’ suçlarından bir yıl iki aydan dokuz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılanmaya başlayan Alagül, sanatçı Gezen’in affetmesinin de etkisiyle 28 Nisan 2017 tarihinde yapılan duruşmada tahliye edildi ve iki ay cezaevinde kalmış oldu.

Örnek 4: 14 Haziran 2017, şortlu kadına saldırı

Bir şort giyen kadına saldırı haberi daha Pendik’ten geldi.

14 Haziran 2017 tarihinde minibüste Asena Melisa Sağlam’a Ramazan ayı bahanesiyle saldıran Ercan Kızılateş, 20 Haziran tarihinde gözaltına alındı. Savcı tutuklanmasını istedi ancak mahkeme Kızılateş’i serbest bıraktı. Ancak başka suçtan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu için serbest bırakılmadı.

Savcılık, Kızılateş’in serbest bırakılma kararına itiraz etti. Nöbetçi hakimlik, Kızılateş’i, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘Hakaret’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından tutukladı.

Örnek 5: 19 Haziran 2017, canı sıkıldı diye sokaktaki çocukları yaraladı

Ömer Murat Akçay 19 Haziran 2017 Erzurum Palandöken’de oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki evinin penceresinden havalı tabancayla sokakta bulunan kola şişesine ateş etti.

Sokakta oyun oynayan dört yaşındaki Sümeyye Boz ile altı yaşındaki İkra Kaya’yı sırtından vurarak yaraladı.

Annesi ve babası Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Akçay, gözaltına alındı, kola şişesine ateş ettiğini, sokaktaki çocukları gördüğünü ancak onlara ateş etmediğini söyledi.

Akçay sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Olayın yarattığı infialin ardından savcılık harekete geçti ve Akçay’ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Akçay, savcılığın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.