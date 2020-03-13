Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beş liralık otopark ücreti nedeniyle kavga çıktı: Altı yaralı

Adana’da, geçen hafta, biri ağır altı kişinin yaralanmasına neden olan kavganın 5 liralık otopark ücreti nedeniyle ortaya çıktı. Kavgayla ilgili gözaltına alınan altı şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

10 Mart’ta (salı günü) Seyhan ilçesinde V. E. (39), arkadaşları Y. T. (52) ve V. Y. (27) ile Tepebağ Mahallesi’ndeki otoparka aracını park etti.

Reklam

V. E., 5 lira park ücreti isteyen C. T.’ye (34), “Para vermem, burası benim akrabamın yeri” dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Otopark çalışanlarının da karıştığı kavgada V. E. bıçaklandı,, Z. T. (30), C. T. (34) ve H. K. (52) tabancayla vuruldu. Y. T. (52) ve V. Y. (27) ise sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Z T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı. 

Polis, tedavisi tamamlanan V. E., Y. S., V. Y., İbrahim G., Ahmet Yaşar C. ve Emre E.’yi gözaltına aldı. Sorgularında kavganın, otopark ücreti nedeniyle çıktığını söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Reklam

SON HABERLER

Borsada ani dalgalanmalara önlem

Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürüldü, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan devre kesici uygulamasına ilişkin de düzenlemelere gidildi.

Küresel piyasalardaki satış baskısı Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor?

Küresel piyasalarda sert satış baskısı, küresel tedarik zincirinde kırılma, seyahat sınırlamaları ve insanların birbirine daha az temasla yaşamak istemesine neden olan corona virüsü salgını ile eş zamanlı petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye piyasalarında da güçlü satış baskısını beraberinde getirmiş durumda.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...