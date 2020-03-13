Beş liralık otopark ücreti nedeniyle kavga çıktı: Altı yaralı

Adana’da, geçen hafta, biri ağır altı kişinin yaralanmasına neden olan kavganın 5 liralık otopark ücreti nedeniyle ortaya çıktı. Kavgayla ilgili gözaltına alınan altı şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

10 Mart’ta (salı günü) Seyhan ilçesinde V. E. (39), arkadaşları Y. T. (52) ve V. Y. (27) ile Tepebağ Mahallesi’ndeki otoparka aracını park etti.

Reklam

V. E., 5 lira park ücreti isteyen C. T.’ye (34), “Para vermem, burası benim akrabamın yeri” dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Otopark çalışanlarının da karıştığı kavgada V. E. bıçaklandı,, Z. T. (30), C. T. (34) ve H. K. (52) tabancayla vuruldu. Y. T. (52) ve V. Y. (27) ise sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Z T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı.

Polis, tedavisi tamamlanan V. E., Y. S., V. Y., İbrahim G., Ahmet Yaşar C. ve Emre E.’yi gözaltına aldı. Sorgularında kavganın, otopark ücreti nedeniyle çıktığını söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.