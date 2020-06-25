Beş kurumdan Türkiye tiyatrosuna ‘ortak yapım’ desteği

BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM tiyatro alanında yeni oyun üretimine destek sağlamak amacıyla ‘Ortak Yapım’ projesini hayata geçiriyor.

Projeyle her kurum seçtiği iki oyunun yapımcılığını üstlenecek ve Türkiye tiyatrosuna 10 yeni oyun kazandırılacak. Proje kapsamında ayrıca seçilecek her oyun yazarına 7 bin 500 lira destek verilecek.

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Desteklenecek oyun metinlerinden beşi, seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına eser siparişi olarak verilirken, kalan beş metin için açık çağrı yapılacak. Başvurular 1 Temmuz saat 09.00’dan itibaren, 1 Ağustos saat 18.00’e kadar projenin internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Destek almaya hak kazanan beş oyun metninin 15 Eylül’de duyurulacağı projenin seçici kurulunda tiyatro sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, tiyatro sanatçısı Mert Fırat, dramaturg Beliz Güçbilmez, tiyatro eleştirmeni, akademisyen, yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, tiyatro sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz yer alıyor.