Beş Kürt partisinden ortak karar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş’ı destekleyeceğiz

24 Haziran’da yapılacak seçimlerde birlikte hareket etme kararı alan beş Kürt partisi, cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceklerini duyurdu.

‘Kürdistan Demokratlar Platformu (KDP), Kürdistan İslam Hareketi (Azadi Hareketi), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-T)’ HDP ve HÜDA-PAR’ı da içine almak isteyen bir oluşum için girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

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BBC Türkçe’den Hatice Kamer’in haberine göre, ‘Kürdistani Seçim İttifakı’ adlı oluşum, cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş’ı destekleyeceklerini duyurdu.

Milletvekili seçimlerinde üyelerinin özgür davranacağını söyleyen siyasi partiler şu açıklamayı yaptı: “‘Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak’ siyasetini bugün de devam ettiren ve aralarındaki kimi söylem farklılıklarına rağmen, halkımızın ulusal demokratik hak ve özgürlüklerini kabul etmeyen Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu’na ve özellikle Meral Akşener ile Doğu Perinçek’e birinci turda oy verilmemelidir. Bu tutumumuz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, Kürtlerin elini güçlendirecek, Kürtlerin kilit rolü oynamalarını sağlayacak bir misyona da zemin hazırlayacaktır. Yaşanan tüm yanlışlık ve eksikliklerine rağmen mağdur durumundaki Selahattin Demirtaş’a Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarımızı vereceğiz.”