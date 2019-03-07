Beş kişiyi öldüren katilin hedefinde dört yakını daha varmış

İstanbul’da gece yarısı beş kişiyi öldüren katil, yakalanmaması durumunda dört kişiyi daha öldürüp intihar edeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

16 yıl önce alacak-verecek meselesi yüzünden Küçükçekmece ilçesinde iki kardeşini öldürdüğü suçlamasıyla hüküm giyen Şinasi Gürkan, dün gece üç farklı adrese giderek aralarında iki oğlunun da bulunduğu beş kişiyi öldürmüştü.

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Polis tarafından günlük kiralanan bir dairede yakalanan Gürkan, asayiş şube müdürlüğüne götürülerek sorgulandı.

Gürkan ifadesinde şunları söyledi: “Altı kardeştik. 16 yıl önce, eşlerimiz arasında başlayan tartışma kardeşlerimle aramın bozulmasına neden oldu. Kardeşlerim Akın ile Serkan 2004 yılında öldürüldü. Diğer kardeşlerim kumpas kurarak suçu benim üzerime attı. Cezaevindeyken kardeşlerimi öldürme planları yaptım, bir süre sonra bundan vazgeçtim. Ben içerdeyken eşimle boşandık, kötü yola düştü. Bir buçuk yıl önce cezaevinden çıktım. İntikam düşüncesinden vazgeçip çocuklarıma sahip çıkmak istedim. Fakat onlar da kötü yola düşmüştü. Sürekli karakollardan topluyordum. Cezaevine girmeden önce yaşanan miras kavgasının hala devam ettiğini de görünce daha fazla dayanamadım.

Dün akşam önce oğullarımı öldürdüm. Sonra kardeşimin evine gidip onu öldürdükten sonra ben cezaevinden çıkmadan 20 gün önce dostunun öldürdüğü eski eşime sahip çıkmayan bacanağım ile oğlunu vurdum. Diğer iki kardeşimle eşlerini de vurmak için evlerine gittim, bulamadım. Yakalanmasaydım, yarın cenazede onları öldürdükten sonra intihar edecektim.”