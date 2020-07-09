Beş kişilik aile Covid-19’u yendi; 10 ve üç yaşlarındaki en küçük fertleri zeybek oynayarak kutladı

Denizli’de yaşayan beş kişilik Güler ailesi Covid-19’a yakalandı. Ailenin en küçükleri, 10 yaşındaki Himmet Eren Güler ve üç yaşındaki Doğuhan Güler taburcu edileceklerini öğrenince zeybek oynayarak kutlama yaptı.

Ailenin, bir süre önce evlerinde misafir ettikleri bir yakınlarında corona virüsü çıktı. Bunun üzerine Denizli Devlet Hastanesi’nde test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan ailenin beş ferdi de hastanede tedavi altına alındı.

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Sağlığına kavuşan Güler ailesi bugün taburcu edildi. Himmet Eren Güler ve Doğuhan Güler zeybek oynarken çekilen videoyu Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk’e gönderdi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk şu ifadeleri kullandı: “Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören beş kişilik ailemiz çok şükür ki sağlıklarına kavuştu. Bana teşekkür etmek için taburcu edilecekleri haberini alınca bu videoyu göndermişler. İzinleri ile yayınlıyorum. Virüsle mücadelede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes bu güzel aile gibi şanslı olmayabilir. Lütfen unutmayalım; normal, eski normal değil. Mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymadığımızda her şey için çok geç olabilir. Kaybettiğimiz her can biz sağlık çalışanlarını derinden yaralıyor.”