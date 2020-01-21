Beş kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 22 kişiye gözaltı kararı

Adana merkezli olmak üzere beş kentte düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonunda, aralarında eski polislerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana başsavcılığının soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Mersin, Adana, İstanbul, Osmaniye ve Isparta’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana’da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya gönderileceği öğrenildi.