Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beş kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 22 kişiye gözaltı kararı

Adana merkezli olmak üzere beş kentte düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonunda, aralarında eski polislerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Adana başsavcılığının soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Mersin, Adana, İstanbul, Osmaniye ve Isparta’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Reklam

Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana’da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya gönderileceği öğrenildi.

SON HABERLER

İmamoğlu: Kanal İstanbul yapılaşma başlamadan bireysel ranta dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babasının 2003 yılında, kendisinin de 2012 yılında Kanal İstanbul güzergahında arsa satın almasına dair “Kimin arsası var benim umrumda değil. Benim umrumda İstanbul’un doğasını korumak var” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...