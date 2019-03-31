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Yaramazlara biraz batar!

Beş kaybetti, bir kazandı: HDP’li il belediyesi sayısı 11’den yediye düştü

KEMAL GÖKTAŞ

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@kemalgoktas 

HDP ve bileşeni DBP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aldığı oylar, bu seçimin merakla beklenen sonuçlarından biriydi.

HDP-DBP, 2014’te Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı’yı kazanmıştı. Bugünkü yerel seçimlerde ise Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van, Hakkari ve Kars’ı kazandı.

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Buna göre, HDP-DBP Ağrı, Tunceli, Iğdır, Bitlis ve Şırnak’ı kaybederken 2014’te kaybettiği Kars’ı kazandı. HDP İyi Parti’nin iktidar blokuna destek verdiği Iğdır’da oylarını artırmasına rağmen seçimi kaybetti.

Toplamda HDP-DBP’nin 2014 seçimlerine göre toplam kazandığı illerin sayısı 11 iken, 31 Mart 2019 sonuçlarına göre yedi ilde seçim kazandı. Açılan sandıkların 22.30’daki durumuna göre HDP-DBP yedi ilde oy kaybederken beş ilde ise oylarını artırdı.

İller20192014Değişim
Tunceli29,0442,44-13,04
Diyarbakır63,3855,09+8,29
Mardin55,9452,19+3,75
Batman65,855,86+9,94
Bitlis33,7243,85-10,13
Siirt48,7149,41-0,7
Şırnak35,0559,55-24,05
Hakkari59,1566,76-7,61
Van52,2853,14-0,86
Iğdır47,6144,15+3,46
Ağrı37,5351,23-13,7
Kars29,7219,32+10,4

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