Beş kaybetti, bir kazandı: HDP’li il belediyesi sayısı 11’den yediye düştü

KEMAL GÖKTAŞ
[email protected]
@kemalgoktas
HDP ve bileşeni DBP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aldığı oylar, bu seçimin merakla beklenen sonuçlarından biriydi.
HDP-DBP, 2014’te Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı’yı kazanmıştı. Bugünkü yerel seçimlerde ise Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van, Hakkari ve Kars’ı kazandı.
Buna göre, HDP-DBP Ağrı, Tunceli, Iğdır, Bitlis ve Şırnak’ı kaybederken 2014’te kaybettiği Kars’ı kazandı. HDP İyi Parti’nin iktidar blokuna destek verdiği Iğdır’da oylarını artırmasına rağmen seçimi kaybetti.
Toplamda HDP-DBP’nin 2014 seçimlerine göre toplam kazandığı illerin sayısı 11 iken, 31 Mart 2019 sonuçlarına göre yedi ilde seçim kazandı. Açılan sandıkların 22.30’daki durumuna göre HDP-DBP yedi ilde oy kaybederken beş ilde ise oylarını artırdı.
|İller
|2019
|2014
|Değişim
|Tunceli
|29,04
|42,44
|-13,04
|Diyarbakır
|63,38
|55,09
|+8,29
|Mardin
|55,94
|52,19
|+3,75
|Batman
|65,8
|55,86
|+9,94
|Bitlis
|33,72
|43,85
|-10,13
|Siirt
|48,71
|49,41
|-0,7
|Şırnak
|35,05
|59,55
|-24,05
|Hakkari
|59,15
|66,76
|-7,61
|Van
|52,28
|53,14
|-0,86
|Iğdır
|47,61
|44,15
|+3,46
|Ağrı
|37,53
|51,23
|-13,7
|Kars
|29,72
|19,32
|+10,4