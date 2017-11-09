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Beş işçi hayatını kaybetmişti: Bursa’daki patlamayla ilgili iki bürokrat görevden alındı

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Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir boya fabrikasında beş işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili İş Teftiş Kurulu başkanı ve SGK müdürü görevden alındı.

Fotoğraf: DHA

Organize sanayi bölgesindeki fabrikada patlamanın etkisiyle çatı çökmüştü. Patlamada beş işçi hayatını kaybetmiş, 16 işçi de yaralanmıştı.

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Fabrika sahibi Şükrü Demir ve iş güvenliği uzmanı Tuğba Tongaç tutuklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Bursa İş Teftiş Grup Başkanı Yaşar Ata ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Karaca’yı görevlerinden aldı.

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