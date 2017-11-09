Beş işçi hayatını kaybetmişti: Bursa’daki patlamayla ilgili iki bürokrat görevden alındı

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Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir boya fabrikasında beş işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili İş Teftiş Kurulu başkanı ve SGK müdürü görevden alındı.

Organize sanayi bölgesindeki fabrikada patlamanın etkisiyle çatı çökmüştü. Patlamada beş işçi hayatını kaybetmiş, 16 işçi de yaralanmıştı.

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Fabrika sahibi Şükrü Demir ve iş güvenliği uzmanı Tuğba Tongaç tutuklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Bursa İş Teftiş Grup Başkanı Yaşar Ata ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Karaca’yı görevlerinden aldı.