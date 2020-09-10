Beş ilin valisinden uyarı: Karantinayı ihlal eden yurtta kalır, masrafları tahsil edilir

Çankırı, Afyonkarahisar, Sivas, Düzce ve Kayseri valileri karantina kuralını ihlal ederek evden çıkan vatandaşların karantina süresini yurtlarda tamamlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: “İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz”.

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Düzce Valisi Cevdet Atay da aynı mesajla ilde yurtta karantina uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Twitter hesabından “Kıymetli Çankırılılar; Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terkeden corona virüs hastalarımız geri kalan karantina sürelerini Valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır” mesajını paylaştı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da benzer bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Pozitif olduğu halde evinde bulunamayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek vb. masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir.”

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, testi pozitif çıktığı için evde karantinada olması gerekenlere, dışarı çıkmaları durumunda idari para cezası uygulandığını belirtti. Ayrıca bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Günaydın, paylaşımında, “Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir” ifadesini kullandı.