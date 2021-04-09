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Yaramazlara biraz batar!

Beş ilde ‘Sedat Peker’ operasyonu

İstanbul merkezli beş ilde, Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik ‘organize suç örgütü’ operasyonu başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’, ‘gasp’, ‘rüşvet’, ‘yaralama’, ‘tehdit’ ile ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker’in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli beş ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, Sedat Peker’in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

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