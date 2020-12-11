Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beş ilde sanal bahis operasyonunda 31 gözaltı: Bavul içinde 5 milyon lira ele geçirildi

Ankara polisinin beş ilde düzenlediği yasa dışı sanal bahis operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı, 5 milyon lira nakit ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucu sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edildi.

Reklam

Ankara, İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt’ta belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 31’i yakalandı.

Örgüt elebaşı S.B.K. ile örgüt yöneticileri S.T. ve H.E. kullandıkları lüks araçlarda gözaltına alındı. Araçlarda, üç valizde yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyon lira nakit, değerli maden ve kıymetli evrak ele geçirildi.

Reklam

Valizlerde bulunan paranın bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit miktarı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el kondu.

Çalışmalar sonucu suç örgütü üyelerinin yasa dışı bahis parasını örgüt dışından 29 kişiye ait farklı bankalardaki 116 hesapta topladıkları ve üçüncü şahıslar üzerine kurdukları şirketler aracılığıyla elde ettikleri haksız kazancı ticari yoldan kazanılmış gibi gösterdikleri belirlendi.

S.B.K’nın İstanbul’da örgüte ait hücre evlerini kasa olarak kullandığı, paranın bir miktarıyla değerli madenlere yatırım yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı ve iki yöneticisinin de bulunduğu 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON HABERLER

Üzgünüm Leyla!

‘9 kere Leyla’ filmi hak etmediği yergilerle yerden yere vurulduğu için üzgünüm.

Tiyatrolarla ‘dayanışma’ vakti, buyurun hep birlikte…

‘Ödeneksiz tiyatrolara’ yönelik bu yazı, bir ‘dayanışma çağrısı’ ve ‘oyuna davettir’. Yazının içinde hiç gereği yokken ‘gökkuşağı’ fotoğrafı kullanacağım için, başlarken ‘+18’ uyarısı ekledim. Ola ki gençten birileri okuyacaksa renklerden etkilenip yaşamının altüst olmasını istemem. Bundan sonra da bazı yazılarımda karşınıza gökkuşağındaki renler çıkabilir, söylemedi demeyin. Sizler de kendinize mukayyet olun ve yazıdaki fotoğrafa uzun süre bakmayın; ‘yarışmacı otoriter’ (!) rejimlerde, bir araya gelmiş renkler umulmadık tehlikelere yol açabilir. Allah cümlemize önce akıl fikir nasip etsin, sonra da nasip ettiğini korusun!

Reuters: ABD, Türkiye’ye yaptırımları her an uygulayabilir

Reuters’ın iki ABD yetkilisi de dahil olmak üzere dört kaynaktan aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yıl Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye’ye her an yaptırım uygulayabilir.

Avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Edirne’den, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığını’ duyurduğu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında yargılanan avukat Aytaç Ünsal tutuklandı.