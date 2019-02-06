Beş ilde hal denetimi: ‘Normalin üzerinde’ fiyat artışlarına işlem başlatılıyor

Ticaret Bakanlığı beş ilde eş zamanlı hal denetimi yaptı. ‘Normalin üzerinde fiyat artışları’ gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlem başlatılıyor.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre “Bakanlık başta marketler, pazar yerleri ve toptancı olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerini sıklaştırdı.”

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Bakanlık, Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya’daki hallerde denetimlerin, ‘girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri’ tespit etmek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor.

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Bakanlık kısa süre önce sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine de talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti.

Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere birçok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yükseliş ocak ayı enflasyonunu da tetiklemişti.

TÜİK verilerine göre ocak ayında ana harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. Ekonomistler gıda fiyatlarındaki yüzde 6.4’lük artışın, yıllık gıda enflasyonunu TCMB’nin yüzde 13 olan 2019 varsayımının iki katından da fazla olan yüzde 31’e yükselttiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün, Antalya başta olmak üzere seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelerde geçen hafta görülen kötü hava koşullarının yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.