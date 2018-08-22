Beş günlük bilanço: Bayram tatilindeki kazalarda 73 kişi hayatını kaybetti

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk beş gününde meydana gelen 95 kazada 73 kişi hayatını kaybetti, 332 kişi yaralandı.

DHA’nın haberine göre 17 Ağustos cuma günü mesai bitiminin ardından vatandaşlar tatil yörelerine ve memleketlerine gitmeye başladı.

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Yola çıkılan ilk gün olan 17 Ağustos’ta beş, 18 Ağustos’ta 21, 19 Ağustos’ta 20, 20 Ağustos’ta 21, bayramın ilk günü olan 21 Ağustos’ta 12, bugün saat 16.00’ya kadar da 16 kaza meydana geldi.

Kazalarda toplamda 73 kişi ölürken 332 kişi de yaralandı. En çok can kaybı 21 ölümle 19 Ağustos’ta gerçekleşti.