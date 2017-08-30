Beş günlük ‘bilanço’: 41 kişi hayatını kaybetti, 299 yaralı var

Tatilin ilk beş gününde meydana gelen kazalarda en az 41 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre ilk gün 26 Ağustos’ta 252 kazada yedi kişi hayatını kaybetti, 484 kişi de yaralandı.

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İkinci günse 48 kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi de yaralandı.

AA’nın bildirdiğine göre, ilk üç günde 20 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. DHA’nın haberine göre, üç günde 300’den fazla kaza meydana geldi.

Tatilin beşinci gününde de 12 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.

AA’nın hesabına göre tatil boyunca hayatını kaybedelerin sayısı 41’i, yaralananların sayısı da 299’u buldu.