Beş gündür aranan üniversite öğrencisi Gültekin’in cansız bedeni ormanda bulundu

Muğla’nın Ula ilçesinde, beş gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in (27) cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Akyaka Mahallesi’nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin’e ait olduğu tespit edildi.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin’in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Gültekin’in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.

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Eski sevgilisi

Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski sevgilisi C.M.A. olduğu öğrenildi.

Önce dövmüş, sonra boğmuş

Cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar’ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kadını boğarak öldürdü.

Cansız bedenini varile koymuş

Pınar’ın cansız bedenini de varile koyup ormanlık alana götürüp attı. Şüpheli C.M.A.’nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.