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Yaramazlara biraz batar!

13 Ocak’tan beri aranan doktor Uğur Tolun’un cansız bedeni bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak’ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktor Uğur Tolun’un cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf: AA

Başiskele ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki ortopedi ve travmatoloji uzmanı Tolun, 13 Ocak’ta evinden kamyonetiyle ayrılmıştı. Tolun’dan uzun bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, arama çalışması başlatılmıştı.

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JAK, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri beş gündür Tolun’u arıyordu.

AA’nın haberine göre Tolun’un cansız bedeni, evinin yakınında dereye devrilen aracının içinde bulundu. Tolun’a ait aracın, Derbent Mahallesi’nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi.

Arama çalışmalarına katılan ekipler ise Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.

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