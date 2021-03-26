Beş günde 576 liralık ‘radar cezası’ yargıdan döndü: Mahkeme dört kriter saydı

Bir sürücüye, İstanbul ve Düzce’de hız sınırını yalnızca 1 ve 2 kilometre aştığı için beş gün içinde iki kere ‘hız ihlali’ cezası kesildi. Hukuk mücadelesi başlatan sürücü, cezaları iptal ettirdi. Mahkeme, ‘radar hata payı’ ve ‘yol, araç ve hava durumu’nun da dikkate alınmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Muhammed Alioğlu’na D-100/11 Karayolu’nda saatte 121 kilometre olarak belirlenen hız sınırını aşarak saatte 122 kilometreyle seyrettiği gerekçesiyle 23 Eylül 2020’de 288 lira idari para cezası kesildi.

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Sürücüye beş gün sonra, bu kez TEM Anadolu Otoyolu’nda saatte 134 kilometreyle seyrettiği gerekçesiyle 288 lira idari para cezası verildi. Anadolu Otoyolu’ndaki hız sınırı 132 kilometre.

Beş günde 500 lira!

Alioğlu’na beş gün içinde hız sınırını önce 1, sonra da 2 kilometre aştığı için toplamda 576 lira ceza kesildi.

Her iki cezada da sürücünün hızı Elektronik Denetleme Sistemi’yle (EDS) ölçülerek verildi.

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Yargıya taşıdı

Sürücü, ceza tutanakları kendisine ulaşır ulaşmaz mahkemenin yolunu tutarak kararlara itiraz etti. Her iki dava da Düzce 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nde görüldü. Mahkeme, Alioğlu’nu haklı bularak cezaları iptal etti. Ocak ve şubat aylarında verilen kararların gerekçeleri de benzer oldu.

EDS açıklaması ‘tatmin etmedi’

Mahkeme kararında, hız sınırlarının çok az bir farkla aşıldığına dikkat çekilerek davalı idarenin EDS’nin ne kadar hassas ölçüm yaptığı konusunda tatmin edici bir açıklama getiremediği kaydedildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Bu koşullar altında 2 kilometre/saat oranındaki hız ihlalinin hakkaniyet gereğince makul karşılanması gerektiği gibi, aşılan hız sınırının düşüklüğü göz önüne alındığında, hız tespiti sisteminin hatalı ölçüm yapmış olabileceğinin de kabul gerektiği, nitekim, hatalı ölçüm yapılabileceği ihtimalini mantıken ortadan kaldıracak miktarda hız sınırının aşılmasının söz konusu olmadığı (…)”

Dört kriter sayıldı

Mahkeme, EDS’nin hata payının bulunabileceği vurgusunun haricinde başka bir noktaya daha dikkat çekti.

Kararda, hız aşımının, ‘hız sınırını geçme kastı ve iradesiyle değil, anlık kullanımda yol, trafik, araç ve hava şartları etkisiyle de meydana gelebileceği’ kaydedildi.

23 Eylül 2020’de kesilen ceza, 23 Şubat 2021’de iptal edildi…