‘Beş gün İstanbul’dayım’ diyen Koca, bu kez İmamoğlu ile de görüşecek

Salgınla ilgili değerlendirme yapmak üzere Bursa’ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonundan itibaren beş gün İstanbul’da olacağını ve kentteki yetkililerle bir dizi toplantı yapacağını açıkladı. Koca’nın görüşeceğini söylediği isimler arasında bu kez ‘büyükşehir belediye başkanı’ da var.

Fotoğraf: AA

Dün, İstanbul’da yapılan toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmamış, Twitter’dan tepki gösteren CHP yönetimi, bu tutumun bir skandal olduğunu ifade etmişti.

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Salgının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğinin altını çizen Koca, “Bursa en kritik günlerini yaşıyor. Eylüle oranla vaka sayısı üç kat arttı” dedi.

“Virüs tüm hayatı sekteye uğratıyor. Bu nedenle salgınla mücade tüm hayatı koruma mücadelesidir” diyen Koca, İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaştığının bir kez daha altını çizdi.

İstanbullulardan gerekirse fedakarlık yaparak kurallara uymalarını rica eden Koca şöyle devam etti:

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“Hafta sonundan başlayarak çalışma arkadaşlarımla beş gün İstanbul’da olacağım. Bir dizi toplantı yapacağım. Vali, emniyet müdürü, büyükşehir belediye başkanıyla görüşmeyi planlıyorum. Salgınla mücadele için yapabileceğimiz şeyleri msaya yatıracağız.”

Koca, gelecek hafta çarşamba günü bilim kurulu toplantısını İstanbul’da yapacaklarını söyledi.