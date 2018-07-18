Beş gün gözaltında kalmış: ‘Mor Beyin’ mağduruna tazminat ödenecek

İzmir’de ‘Mor Beyin’ yazılımı nedeniyle ‘ByLock’ kullanmamasına rağmen kullanmış gibi gözüken kişi tazminat kazandı.

Fabrikada şef olarak çalışan S.İ., ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Emniyette beş gün kalan S.İ., daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. S.İ.’ye dava da açılmadı.

S.İ., ‘Mor Beyin’ yazılımının ortaya çıkmasının ardından güncellenen ‘ByLock’ listesinde adının olmadığını gördü.

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S.İ., 20 bin lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat istemiyle dava açtı.

İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, S.İ.’nin vekalet ücreti olarak ödediği 4 bin liranın maddi tazminat olarak ödenmesine karar verildi.

Ayrıca S.İ.’ye 250 lira da manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Liste güncellenmişti

‘Mor Beyin’ yazılımı olan bazı mobil uygulamaları indirenlerin IP’lerinin ‘ByLock’ yönlendirildikleri tespit edilmişti. Bu kişiler aslında programı kullanmıyor ancak kağıt üzerine giriş yapmış gibi gözüküyordu.

Bunun belirlenmesinin ardından liste güncellenmiş, programı kullanmayanlar bir bir davalardan beraat etmeye başlamıştı.