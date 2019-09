Beş Cumhuriyetçi tahliye edildi: ‘Her şeyin mizah olduğu ülkede yaşamak daha zordur’

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, beş eski Cumhuriyet çalışanının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar vermesi ardından, gazetenin söz konusu çalışanları, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.

Musa Kart’ın cezaevi önündeki açıklaması. Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet’in haberine göre, tahliyenin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Musa Kart, şunları söyledi: “Mizah duygusunu kaybetmiş ülkelerde yaşamak zordur. Ama her şeyin mizah olduğu ülkelerde yaşamak daha da zordur. Ne yazık ki her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dava dosyamıza bakıldığında bu görülecektir. Çağdaş hukuk devletlerinde insanlar önce yargılanırlar sonra cezalandırırlar. Biz de tam tersi oldu. 9 ay Silivri’de tutuklu kaldıktan sonra hakim karşısına çıkabildik. Yani peşinen cezalandırıldık. Yaklaşık 4.5 ay önce Kandıra Cezaevi’ne girerken, ‘Cumhuriyet davası halkın vicdanında görülmeye devam edecektir’ demiştik. Nitekim öyle de oldu. Ve Yargıtay’ın verdiği bir kararla yanlıştan dönüldü. Çağdaş bir hukuk devleti talebimizden vazgeçmiş değiliz. Bu konuda ısrarlıyız. Şu an özgürüz ama arkamızda Emre İper ile birlikte pek çok mağduriyet hikayesi bıraktık. Acilen adalet bekleyen insanlar bıraktık. Gazetecilerin, korku iklimi yaratmak için cezaevine atıldıklarını artık herkes biliyor. Bunun doğru bir yol olmadığı artık anlaşılsın istiyoruz. Bilinsin ve görülsün ki cezaevleri ne duruşumuzu bozuyor ne de gülüşümüzü.”