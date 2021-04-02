Beş çocuk okulda aynı flütü kullandı; sonuç: 14 kişi pozitif

Karadeniz bölgesindeki bir şehirde okulda aynı flütün beş çocuk tarafından kullanılması sonrası 14 kişi corona virüsüne yakalandı.

Fotoğraf: Pixabay

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Asuman Birinci, vaka artışlarında öğrencilerin önemli bir faktör olduğunu, bulaş konusunda öğrencilere eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

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Prof. Dr. Asuman Birinci, artışın etkenlerinden birisinin de okulların açılması olduğunu belirterek, “Çocuklar yayılımda çok önemli bir faktör” dedi.

Profesör, buna dair bir örneği şöyle anlattı: “Karadeniz bölgesinde bir şehrimizde beş çocuk aynı flütü kullanıyor ve ardından da aileleri de olmak üzere toplam 14 kişi corona virüsü oluyor. Bir çocuk masumca ‘Ben flütü silmiştim’ diyor ama birçok kişiye virüs bulaşıyor. Yayılımda çocuklarımız çok etkili, bu konuda çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor. İnsanlar kendilerini koruyor fakat torunlarıyla ve çocuklarıyla görüşmeye devam ediyorlar. Aynı evde yaşamayan herkes birbirlerine karşı risk faktörü.

‘Öğretmenlerin bir an önce aşılanması lazım’

Bir anneanne ve dede, ‘Pandemi boyunca hiç kimseyle görüşmemiştik, sadece kızımız ve oğlumuz gelmişti’ diyor. Dede torununu kucağına alıyor ve severken torunu hapşırıyor. Şimdi dede ve anneanne pozitifler. Bulaş konusunda çocuklara eğitim verilmesi ve öğretmenlerimizin de bir an önce aşılanması lazım. Normal hayatımıza bir şekilde geçmemiz gerekiyor.”