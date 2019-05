Beş büyük bankaya 1 milyar avroluk ‘kartel’ cezası

Avrupa Komisyonu, Britanya, İskoçya, ABD ve Japonya merkezli dünyanın önde gelen beş büyük banka ve finans kurumuna, kartel kuruluşlarına ortak oldukları gerekçesiyle toplam 1.07 milyar avro (yaklaşık 7 milyar 210 milyon lira) tutarında ceza verdi.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’in haberine göre spot döviz piyasasında 11 ülke kuruyla işlem yapan beş büyük bankaya, iki ayrı kartel kuruluşuna üye olmaktan para cezası verildi.

Avrupa Komisyonu’nun açıklamasında, ilk grupta yer alan ‘Forex – Three Way Banana Split’ karteline üye Barclays, The Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, ve JPMorgan finans kurumlarına toplam 811 milyon avro ceza kesilmesine karar verildi.

İkinci grupta yer alan ‘Forex- Essex Express’ karteline üye Barclays, RBS ve MUFG Bank (eski adıyla Bank of Tokyo-Mitsubishi) finans kurumlarına ise 258 milyon avro ceza kesildi.

Brüksel’deki kaynaklar, ceza verilen banka ve finans kurumlarının, adı geçen karteller aracılığıyla avro, dolar, sterlin, frank ve diğer para birimlerinin döviz piyasasındaki değerlerine etkide bulunduklarını belirtiyor.