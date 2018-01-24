Beş bakanın katılımıyla: Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu

Başbakan yardımcısı başkanlığında, maliye, ekonomi, bilim, sanayi ve teknoloji, gümrük ve ticaret ve kalkınma bakanlarının katılımıyla Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre, kurul, sanayinin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapacak. Kurula gündemdeki konulara göre ilgili bakanlar da katılacak.

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Kurulun çalışmalarıyla ortak akıl oluşturulması, yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak gelişmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracat içindeki payının artırılması hedefleniyor.

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yeni kurulan Yerlileştirme Yürütme Kurulu’nun hangi ithal sanayi ürünlerinin yerlileştirileceğine ve ne tür destekler verileceğine dair karar alacağını, ilk kararın yılın ilk yarısında çıkacağını söyledi.

Borsa İstanbul gong töreninde Reuters’ın sorularını yanıtlayan Özlü, Türkiye’nin cari açığına dikkat çekerek “Hesaplamalarımıza göre yaklaşık 100 milyar dolar sanayi ürünleri ithalatından kaynaklanan açığımız var… (kurulda) bulunan bakanlarımızın ortak konsensus kararıyla hangi ürünlerin yerlileştirileceğine ve ne tür destekler verileceğine dair orada karar alacağız. Bu yılın ilk yarısında ilk karar çıkar” dedi.