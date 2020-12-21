Beş ayrı suçtan aranan kişi sahte pasaportla ülkeye girdi; tutuklandı

Türkiye’de beş ayrı suçtan aranan kişi, İstanbul Havalimanı’nda, sahte pasaportla ülkeye girdikten sonra gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü risk analiz polisleri, yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolünü yaptıkları sırada ‘Rashıd Hassanzadeh Sourmanabadı’ ismiyle ülkeye giren bir yolcunun hareketlerinden şüphelendi.

Reklam

Şüpheliyi durduran ekipler ilk incelemede herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izi alınınca bu kişinin Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğunu belirledi.

Bayram’ın Türkiye’de iki ayrı terör örgütü üyeliği suçu, eşini kasten öldürme, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından arandığı açıklandı.

Rüşvet vererek İran’da ölen bir kişi adına düzenlenmiş sahte pasaportu aldığı belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.