Gelibolu Yarımadası’ndaki orman yangını kontrole alındı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını, saatler süren müdahalenin ardından kontrole alındı. Bakan, bir günde 12 yerde yangın çıktığını söyledi.

Fotoğraflar: AA

Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Çamburnu mevkiinde ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

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AA’nın aktardığına göre, yangın beş ayrı noktada başladı. Yangına iki uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, beş dozer ve 175 personelle müdahale edildi.

Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın nedeniyle saat 15:40 itibariyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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Kontrole alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eceabat ilçesindeki yangının saat 14:55’te çıktığını, ilk müdahalenin ise 15:00’de yapıldığını söyledi.

Eceabat’taki yangının büyük oranda kontrole alındığını kaydeden Pakdemirli, merkez Yukarı Okçular mevkisindeki yangını ise kontrole alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

12 yangın da kontrole alındı

Pakdemirli, yaklaşık bir saat sonra kameraların karşısına geçerek şunları söyledi: “Isparta’da bir, İzmir’de bir, Kahramanmaraş’ta bir, Kastamonu’da bir, Elazığ’da iki, Kütahya’da bir, Çanakkale’de beş olmak üzere 12 yerde yangınlarla mücadele edildi. Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor.”