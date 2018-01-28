Beş aylık hamile, yasal parti bildirisini dağıtmaktan tutuklandı

Emek Partisi (EMEP) üyesi Neslihan Karyemez, İstanbul İkitelli’de Afrin operasyonuna dair barış çağrısı yapan parti bildirisini dağıtırken gözaltına alındı ve ‘terör örgütü propagandası’ yapmaktan tutuklandı. Bakırköy Cezaevi’ne konulan Karyemez, beş aylık hamile.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, Karyemez’in kullandığı ilaçlar, mesai saati olmadığı gerekçesiyle içeri alınmadı.

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Anne Elif Karyemez gözyaşları içerisinde şunları anlattı: “Kızım hamile ve riskli bir süreçte… Kan ve vitamin ilaçları kullanıyor. Cezaevi koşullarında hamileliğinin devam etmesi mümkün değil. İlaçları tutuklandığı gece cezaevine götürdük. ‘Mesai saati dışındayız’ deyip almadılar. Dün de avukatımız aracılığıyla ilaçları yine yolladık. Yine almamışlar. Kızım birkaç ay sonra anne olacak. Bir annenin barış istemesi kadar normal ne olabilir? Hiçbir anne savaşın ortasına bir çocuk getirmek istemez. Ben de anneyim. Bizler de barış istiyoruz. Kızım bir an evvel serbest bırakılsın.”

Kızının yasal bir parti olan EMEP’in üyesi olduğunu hatırlan Elif Karyemez “Dağıtılan bildiri de yasal. Siyasi partilerin dağıttıkları bildiriler zaten belirli izinlerle çıkıyor. Terör örgütü propagandası yapmakla suçlandı. Barış içerisinde yaşanmasını istemek nasıl propaganda olur? Bu olsa olsa bir eleştiridir” dedi.