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Yaramazlara biraz batar!

Beş aylık hamile eşini karnından bıçakladı

Kayseri’de Mustafa Aykut T. (25), boşanma davası açan beş aylık hamile eşi Buket T.’yi (24) karnından bıçakladı.

Fotoğraf: DHA

Melikgazi ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre, Buket T. iki yıl önce evlendiği Mustafa Aykut T. ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası, bir ay önce anne-babasının evine yerleşti.

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Mustafa Aykut T., beş aylık hamile eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak, genç kadın eşiyle görüşmek istemediğini söyledi.

İkili arasında çıkan tartışma sonucu Mustafa Aykut T., eşini karnından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Ailesinin evde olmadığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan Buket T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Ameliyata alınan genç kadının durumunun ağır olduğu, beş aylık bebeğin ise durumunun henüz bilinmediği öğrenildi.

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