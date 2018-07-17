Beş aydır tutuklular: Türkiye’ye geçen Yunan askerlerine tahliye yok

Edirne’den Türkiye’ye geçince tutuklanan iki Yunanistan askeri için bugünkü duruşmada da tahliye kararı çıkmadı.

Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 25 yaşındaki teğmen Angelos Mitretodis ve 29 yaşındaki astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart’ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti.

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Türk askerlerince yakalanan Yunan askerleri 2 Mart’ta tutuklanarak Edirne’deki cezaevine gönderilmişti. Askerlerin üzerlerindeki cep telefonları ve harici belleklerde casusluk bilgileri bulunduğu öne sürülmüştü.

Tahliye yok

Edirne 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi, 30 günde bir yapılan tutukluluk değerlendirmesini bugün yaptı.

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Duruşmaya askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ da katıldı.

Avukat Yalçıntuğ, müvekkillerinin haksız yere tutuklandığını savunarak serbest bırakılmalarını istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.