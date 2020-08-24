Beş aydır tedavi gören sağlık çalışanı ‘corona’ nedeniyle ellerini kaybedebilir

Amerikalı sağlık çalışanı Rosa Felipe beş aydır hastanede Covid-19’la mücadele ediyor. Felipe solunum cihazına bağlı kaldığı dönemde gelişen pıhtılaşma nedeniyle ellerini kaybedebilir.

Fotoğraflar: CNN

41 yaşında iki çocuk annesi Felipe’ye Covid-19 teşhisi mart ayında konuldu. O zamandan beri hastanede Miami’deki Jackson Memorial Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyor.

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15 yıldır EEG teknisyeni olarak çalıştığı hastanede hemen hemen her bölümden hastayla ilgilendiği için muhtemelen görev sırasında virüsü kaptığını düşünüyor.

Altta yatan iki hastalığı, diyabet ve astım, hastalığı ağır geçirmesine neden olmuş. Doktolar entübe etmek zorunda kaldığında ölürse diye çocuklarına mektup bırakmış.

CNN muhabiri Randi Kaye görüntülü arama aracılığıyla görüştüğü Felipe iki ayı solunum cihazına bağlı olarak geçirdi.

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Bu, hayatını kurtarsa da şimdi başka bir sorunla karşı karşıya. Solunum cihazına bağlıyken elinde kan pıhtılaşmaları geliştirdiği tahmin ediliyor. Oksijen ve kan dolaşımından mahrum kalan parmakları bu nedenle siyaha dönüştü.

Felipe’nin elleri ampute edilmek zorunda kalabilir. En iyi ihtimalle parmaklarının çoğunu kaybedecek.

Ailesi Felipe’nin kurtulamayacağını düşünerek cenaze töreni için planlar bile başlamış. Ona devam etme gücü veren, martta hastaneye yatırıldığından beri görmediği çocuklarını tekrar görme isteği olmuş.

Beş aydır hastane odasında yalnız kalan Felipe arada aklına karanlık düşünceler geldiğini kabul ediyor. Şimdi ise hayatın güzelliklerine odaklanıp çocuklarını göreceği günü bekliyor.