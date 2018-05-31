Beş ayda büyük artış: Uber’e dahil olan araç sayısı iki kattan fazla arttı

Hükümetin ve taksicilerin hedefinde olan Uber’e dahil olan sürücü sayısı, beş ayda iki kattan daha fazla sayıda artış gösterdi.

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’a konuşan Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği Başkanı Ersin Kula, geçen yılın aralık ayında sarı taksiler hariç Uber araçlarının sayısının 2 bin olduğunu, toplamda da dört bin aracın bulunduğunu söyledi.

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Şu an ise İstanbul’da 10 bin 100 Uber aracı olduğunu ifade eden Kula, Uber’in yeni araçlara randevu verecek zamanı bulamadığını, günde 150-200 aracın Uber’e başvurduğunu ifade etti.

Uber sürücülerinin üye olduğu derneğin başkanı Kula, şunları kaydetti: “UKOME’den Turizm Servis Taşımacılığı Güzergâh İzin Belgesi’nin iptal ve revize edilmesi yönünde bir karar çıkabilir. Ama UBER bitmez. D2 belgesiyle ilgili cezalar zaten UBER’i etkilemez. Bizim için aslolan UKOME kararı. Yine mahkemeye vereceğiz. D2 için de Danıştay’a gidiyoruz. Hukukta kazanıyoruz, lobide kaybediyoruz. UBER sonuna kadar direnecek, Türkiye’den çıkmayacak.”

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‘Uber gider Zuber gelir’

Eski İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ise tabloyu şöyle özetledi: “Uber aracı sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda 10 bine ulaştı. Ceza düzenlemesi güzel bir adım ama sıkı denetim yapılmazsa anlamı yok. Ayrıca ‘efendi taksicilik’ gelmezse Uber gider ‘Zuber’ gelir.”

Öte yandan şimdiye dek belediyeden alınan turizm taşımacılığı belgesiyle şehir içinde ticari amaçlı yolcu taşıdığı belirlenen 6 bin 295 Uber sürücüsüne toplam 18 milyon 922 bin lira ceza kesildi. Uber ile yolculuk yapanlara da ruhsatsız ticari taşımacılık hizmeti almaktan 2 milyon 165 bin lira ceza uygulandı.