Beş ayda 400 bin kişi ‘iş bulma ümidi’ni kaybetti: 2019’a göre üç kat artış

Bu yılın ilk beş ayında ‘iş bulma ümidi’ni kaybedenlerin sayısı 400 binden fazla arttı.

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TÜİK verilerine göre, mayıs itibariyle işgücüne katılanların sayısı 29 milyon 684 bin kişi olurken, işgücüne dahil olmayanların sayısı 32 milyon 738 bini buldu.

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Bu yılın ocak ayında işgücüne dahil olmayanların sayısı, 30 milyon 386 bindi. Bu da ilk beş ayda işgücünde olmayanların sayısının 2 milyon 350 bin arttığı anlamına geliyor.

1.4 milyon kişi ‘ümitsiz’

Ocak ayında işgücünde olmayanların 946 bininin iş bulma ümidi yoktu. Mayısa gelindiğinde iş bulma ümidi olmayanların sayısı 1 milyon 358 bine yükseldi.

İşgücüne dahil

olmayan toplam (Bin kişi) İş bulma ümidi

olmayanlar (Bin kişi) Ocak 30.386 946 Şubat 31.137 1.107 Mart 32.112 1.174 Nisan 32.932 1.31 Mayıs 32.738 1.358

Buna göre, Covid-19 pandemisi kapsamında sıkı tedbirlerin de uygulandığı aylar dahil ilk beş ayda iş bulma ümidini yitirenlerin oranı yüzde 43 artmış oldu.

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Bir yılda üç kat arttı

Geçen yılın mayıs ayında işgücünde olmayanların sayısı 28 milyon 916 binken, bu yıl 32 milyonu geçti.

Geçen yıl mayısta 558 bin kişinin iş bulma ümidi yoktu. Bu da bir yılda iş bulma ümidi olmayanların sayısının yüzde 143 arttığını ortaya koydu.